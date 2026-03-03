Comunicati stampa

La piccola danzatrice palermitana Bianca Sidoti ammessa all’audizione per il Teatro dell’Opera di Roma

di Redazione Web
lettura in 3 minuti

Ennesimo prestigioso riconoscimento al mondo della danza palermitano, che si conferma fucina di giovani talenti. Domenica scorsa 1 marzo 2026, la giovanissima danzatrice Bianca Sidoti, di appena 9 anni, ha conquistato il podio, nella categoria solisti classico baby, alla 12esima edizione del concorso nazionale Arte Danza Sicilia, al Teatro Rosso di San Secondo di Caltanissetta.

La manifestazione- ideata dal direttore artistico Ernesto Trapanese, svoltasi nelle due giornate di sabato 28 febbraio e domenica 1° marzo- ha visto la partecipazione di scuole di danza e ballerini provenienti da tutta Italia. In giuria personalità di grande prestigio nel panorama della danza: in particolare l’étoile Eleonora Abbagnato e Francesca Bernabini, storica critica di danza e giornalista, per la categoria classica.
Ed è stata proprio Eleonora Abbagnato, una delle figure più autorevoli e rappresentative della danza italiana a livello internazionale, a comunicare ufficialmente l’ammissione diretta di Bianca Sidoti all’audizione per il Teatro dell’Opera di Roma.
La giovanissima, che studia danza da quando aveva cinque anni con la Maestra Sara Gagliano, si è esibita nella Doll Variation di Coppélia, capolavoro del grande repertorio del balletto sulla musica di Léo Delibes, facendosi notare per “doti e talento”.

Al concorso, la stessa Maestra Sara Gagliano, direttrice del Centro Studi Ars Movendi di Palermo, è stata premiata con una borsa di studio per un corso di aggiornamento insegnanti presso la Scuola di Ballo dell’Accademia Teatro alla Scala di Milano.

Anche un’altra allieva della Gagliano, Carlotta Rita Montana, 10 anni- che, nell’aprile 2025, aveva conquistato il primo posto nella categoria classico baby al concorso Nonsolodanza 2025, ottenendo per altro l’ammissione diretta al corso introduttivo della Scuola del Teatro dell’Opera di Roma- ha vinto una borsa di studio presso la Peparini Academy di Roma.

Per entrambe le giovanissime danzatrici si prospettano dunque mesi intensi di studio e perfezionamento anche fuori dalla Sicilia. Nonostante la giovane età, i presupposti lasciano già intravedere un percorso artistico in promettente ascesa, sia per Bianca che per Carlotta, di cui il mondo della danza palermitano non può che essere orgoglioso.

Nessun commento

