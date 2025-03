Meteo Sicilia: instabilità e piogga rossa in arrivo

Dopo un lungo periodo di caldo anomalo, temperature elevate e frequenti venti di scirocco carichi di pulviscolo sahariano, il dominio africano sulla Sicilia sta per giungere al termine. Le temperature medie mensili hanno registrato valori significativamente superiori alla norma, con una media di +2°C rispetto alle medie stagionali. Questo prolungato periodo di caldo è stato causato da un promontorio nord-africano che ha facilmente raggiunto la Sicilia, favorito dalle numerose saccature presenti tra l’Europa centro-occidentale e il Marocco.

Nei prossimi due giorni, la situazione meteorologica rimarrà ancora instabile. Una saccatura ad ovest interagirà con le masse d’aria calda provenienti dal Nord Africa, creando le condizioni per deboli fenomeni sparsi, ancora una volta accompagnati da sabbia. Si consiglia quindi di posticipare il lavaggio dell’auto almeno fino a metà settimana. Nel pomeriggio e nella sera di oggi sono attese ulteriori “piogge sporche”, con possibilità di rovesci e qualche isolato e breve temporale.

A partire da mercoledì, la situazione meteorologica inizierà a cambiare in modo più significativo. La saccatura tenderà a spostarsi verso est, incontrando la resistenza del promontorio nord-africano, che nel frattempo si sarà spostato verso i Balcani. Questa interazione favorirà la formazione di un’area depressionaria nel Mediterraneo centrale, che porterà condizioni di maltempo sparso anche sulla Sicilia. L’evoluzione di questo vortice depressionario determinerà le condizioni meteo dei prossimi giorni, con l’instabilità che potrebbe persistere almeno fino al weekend.

I modelli matematici di previsione concordano sulla fine del dominio africano e sul ritorno a temperature più in linea con il periodo, se non leggermente al di sotto delle medie stagionali. L’instabilità atmosferica, tuttavia, persisterà ancora per qualche giorno, con la possibilità di precipitazioni sparse. Si prevede un lento calo delle temperature, accompagnato da venti provenienti da nord. La situazione richiederà un attento monitoraggio nei prossimi giorni per definire con maggiore precisione l’evoluzione del tempo.