Allerta meteo in Sicilia: piogge e rovesci in arrivo, temperature ancora giù

La Protezione Civile Regionale ha diramato un nuovo avviso di rischio meteo-idrogeologico e idraulico, valido fino alle 24 di domani, sabato 29 novembre. Su Palermo è stata confermata l’allerta gialla, con la possibilità di precipitazioni da deboli a sparse che, localmente, potrebbero assumere carattere di rovescio o brevi temporali. I fenomeni risulteranno più probabili lungo la fascia tirrenica e nelle aree settentrionali della Sicilia, dove non si escludono accumuli moderati.

La scorsa notte l’isola ha fatto i conti con un brusco calo delle temperature: il cielo sereno e la presenza di una bassa pressione nelle vicinanze hanno favorito la dispersione del calore. In gran parte della regione i valori sono scesi sotto i 10°C, mentre nell’entroterra si sono raggiunti picchi minimi compresi tra 4 e 6°C. Alcune vallate interne hanno addirittura toccato lo zero termico, con lievi gelate in zone particolarmente esposte.

Nelle prossime ore il vortice depressionario si sposterà verso est, determinando un aumento della copertura nuvolosa, in particolare lungo i settori tirrenici, con possibilità di nuovi rovesci. Le temperature resteranno ancora al di sotto della media stagionale.