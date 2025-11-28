Meteo

Allerta meteo in Sicilia: piogge e rovesci in arrivo, temperature ancora giù

Allerta gialla a Palermo: attese piogge e temperature in calo. Rovesci sui settori tirrenici della Sicilia
di Redazione Web
lettura in 1 minuti

La Protezione Civile Regionale ha diramato un nuovo avviso di rischio meteo-idrogeologico e idraulico, valido fino alle 24 di domani, sabato 29 novembre. Su Palermo è stata confermata l’allerta gialla, con la possibilità di precipitazioni da deboli a sparse che, localmente, potrebbero assumere carattere di rovescio o brevi temporali. I fenomeni risulteranno più probabili lungo la fascia tirrenica e nelle aree settentrionali della Sicilia, dove non si escludono accumuli moderati.

La scorsa notte l’isola ha fatto i conti con un brusco calo delle temperature: il cielo sereno e la presenza di una bassa pressione nelle vicinanze hanno favorito la dispersione del calore. In gran parte della regione i valori sono scesi sotto i 10°C, mentre nell’entroterra si sono raggiunti picchi minimi compresi tra 4 e 6°C. Alcune vallate interne hanno addirittura toccato lo zero termico, con lievi gelate in zone particolarmente esposte.

Nelle prossime ore il vortice depressionario si sposterà verso est, determinando un aumento della copertura nuvolosa, in particolare lungo i settori tirrenici, con possibilità di nuovi rovesci. Le temperature resteranno ancora al di sotto della media stagionale.

News suggerite per te:

  1. Meteo Sicilia, ribaltone in arrivo: da mercoledì piogge e crollo delle temperature
  2. Allerta meteo Sicilia, ancora piogge e temporali sull’isola
  3. Allerta meteo in Sicilia fino a giovedì: piogge sparse e temperature in picchiata
Continua a leggere le notizie di DirettaSicilia, segui la nostra pagina Facebook e iscriviti al nostro canale News Sicilia
ARGOMENTI:
Nessun commento

Ultime notizie

Prelievo multiorgano a cuore fermo al Policlinico: la scelta di vita di un 77enne dona speranza
Salute e Sanità
Schianto allo svincolo di Altofonte, il bilancio è di 2 morti e 2 feriti gravi: chi sono le vittime
Cronaca In primo piano
Inferno sulla Palermo-Sciacca, Monreale piange madre e figlia: un’altra tragedia sull’asfalto
Cronaca
Incidente sulla Palermo-Sciacca tra Monreale e Altofonte: due morti e tre feriti
Cronaca In primo piano
X Factor 2025, la siciliana Delia è in finale: standing ovation per la confessione sulle violenze
Intrattenimento