Attraversa l’autostrada a piedi, siciliano travolto e ucciso in A1

Tragico incidente all’alba di oggi sull’autostrada A1, tra Orte e Ponzano Romano, in direzione Roma. Un uomo di 75 anni, originario di Messina, ha perso la vita dopo essere stato investito da un furgone mentre attraversava a piedi la carreggiata, nei pressi dell’area di servizio Flaminia. L’incidente è avvenuto intorno alle 6 del mattino.

Alla guida del furgone coinvolto nell’incidente si trovava un giovane di 27 anni. Secondo le prime ricostruzioni, il conducente non si sarebbe fermato immediatamente dopo l’impatto. Solo in un secondo momento, il 27enne è stato rintracciato e intercettato dalle autorità. Le circostanze che hanno portato alla mancata fermata immediata del conducente sono attualmente oggetto di indagine.

Le forze dell’ordine sono al lavoro per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente. Gli inquirenti stanno raccogliendo testimonianze e analizzando i rilievi effettuati sul luogo dell’incidente per accertare le responsabilità e chiarire le cause che hanno portato alla tragedia.