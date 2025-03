Scomparso 83enne a Partinico: ultima telefonata alla moglie, poi il silenzio

Partinico è in ansia per la scomparsa di Moustaquim Bouchaib, 83enne di origini marocchine, residente da tempo in città e noto per la sua attività di parcheggiatore nei pressi del cimitero. L’uomo è irreperibile da sabato 15 marzo.

Ultima telefonata

L’ultimo contatto con Bouchaib risale a una telefonata con la moglie, durante la quale l’anziano ha dichiarato di essersi smarrito nelle campagne di contrada Cicala, nei pressi di Partinico, lungo la statale 113. Questo elemento ha indirizzato le ricerche, ma senza successo.

Ricerche in corso

Il sindaco Pietro Rao ha immediatamente attivato il Centro Operativo Comunale (COC) per coordinare le operazioni di ricerca. Carabinieri, Vigili del Fuoco, Forestale, Polizia Municipale, Protezione Civile e volontari stanno perlustrando l’area, supportati da elicotteri della polizia.

Appello del Sindaco

Cresce la preoccupazione a Partinico. Il sindaco Rao ha diffuso un appello sui social, chiedendo la collaborazione dei cittadini. Bouchaib si sarebbe allontanato in bicicletta. Chiunque abbia informazioni è pregato di contattare le autorità o di scrivere sui canali ufficiali del Comune.