Tragedia stradale: muore minorenne in incidente scooter

Un ragazzo minorenne ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto nella notte a Noto, in via Aurispa. Viaggiava a bordo di uno scooter con un amico quando, per cause ancora da accertare, sono caduti rovinosamente sull’asfalto.

Nell’incidente è rimasta coinvolta anche una Fiat Punto. Gli inquirenti stanno verificando la dinamica dell’incidente, tra cui la possibilità di uno scontro frontale tra l’auto e lo scooter.

L’amico che viaggiava con la vittima è stato soccorso e trasportato in ospedale. Non sono ancora note le sue condizioni.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti gli agenti della Polizia che stanno effettuando i rilievi del caso per ricostruire l’esatta dinamica dei fatti.