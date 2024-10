Tragedia in Sicilia, dodicenne muore su monopattino dopo scontro con auto

Un dodicenne ha perso la vita a Palagonia, in provincia di Catania, a seguito di uno scontro tra il monopattino su cui viaggiava e un’automobile. L’incidente è avvenuto nel pomeriggio di ieri, 12 ottobre, intorno alle 17, in via Garibaldi, nei pressi del cimitero.

Secondo dodicenne coinvolto, trasportato al Policlinico di Catania

Sulla vittima viaggiava insieme ad un coetaneo, che è stato trasportato d’urgenza al Policlinico di Catania. Fortunatamente, le sue condizioni non sono gravi ed è fuori pericolo.

Indagini in corso da parte dei Carabinieri

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti tempestivamente i soccorsi del 118, ma per il giovane Simone Lagona non c’è stato nulla da fare. L’automobilista coinvolto nell’incidente è rimasto illeso. I Carabinieri stanno conducendo le indagini.