Nel Palermitano “auto spia” della Municipale: controlla assicurazione, revisione, furto e divieti di sosta

Dopo l’autovelox che controlla anche revisione e assicurazione a San Giuseppe Jato arriva il dispositivo che, montato sulle auto della polizia municipale, fa il check-up delle auto in transito. L’iniziativa a Bagheria.

Il Comune di Bagheria ha avviato infatti un’iniziativa per potenziare la sicurezza stradale e il controllo del territorio. Il comando della polizia municipale diretto dalla comandante Francesca Annaro, ha affidato alla ditta Maggioli Spa la fornitura triennale di una strumentazione di accertamento automatico delle violazioni al Codice della Strada. Si tratta dell’apparecchiatura “Autoscan Capture” che consentirà ai vigili di rilevare in modo evoluto diverse infrazioni.

“Il sistema – dicono dagli uffici del Comune di Bagheria – sarà in grado di individuare veicoli sprovvisti di assicurazione o che non hanno effettuato la revisione periodica, veicoli con denuncia di furto o sottoposti a fermo amministrativo. Inoltre, la strumentazione sarà impiegata per contrastare in modo più efficace il fenomeno della sosta vietata, una delle infrazioni più diffuse sul territorio comunale. L’investimento complessivo per il noleggio triennale della strumentazione è di 20.730 euro e canone di assistenza. È importante sottolineare che i proventi delle sanzioni amministrative per violazioni al Codice della Strada vengono reinvestiti per migliorare la sicurezza stradale sul territorio. Queste risorse consentono al Comune di finanziare interventi di manutenzione stradale, installazione di nuova segnaletica, campagne di sensibilizzazione e altre iniziative volte a prevenire gli incidenti e a tutelare l’incolumità dei cittadini”.

Nel mese di marzo il personale della polizia municipale sarà sottoposto a una specifica formazione sull’utilizzo della nuova apparecchiatura, al fine di garantire un impiego corretto ed efficace dello strumento. Il servizio sarà attivo a partire dal mese di aprile.

“L’obiettivo è quello di rendere più capillare il controllo del territorio, estendendolo ad aree del paese per le quali oggi, a causa della carenza di personale e dei molteplici servizi espletati dal comando di polizia municipale è impossibile il monitoraggio costante – dice la comandante Francesca Annaro -. Questa iniziativa rappresenta una prima risposta alle diverse istanze pervenute dai cittadini che lamentano criticità in alcune zone del paese. L’amministrazione comunale ritiene che l’adozione di tecnologie avanzate per il controllo del territorio sia fondamentale per garantire una maggiore sicurezza stradale e un più efficace contrasto alle infrazioni”.