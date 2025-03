Bimba di 4 anni investita in via Roma

Tragedia sfiorata nel cuore di Palermo, in via Roma, a pochi passi da Piazza Sant’Anna. Una bambina di quattro anni è stata investita da uno scooter mentre attraversava la strada in compagnia della madre. L’impatto ha scaraventato la piccola a terra, lasciando la madre sotto shock.

Immediato l’intervento dei soccorritori del 118, che hanno prestato le prime cure alla bambina e alla madre, visibilmente scossa. Entrambe sono state trasportate in ospedale per accertamenti. Le condizioni della piccola, sebbene inizialmente apparissero gravi, non sembrano destare preoccupazione.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti gli agenti della Polizia Municipale, specializzati in infortunistica stradale. I vigili urbani hanno effettuato i rilievi del caso per ricostruire la dinamica dell’incidente e accertare le responsabilità del conducente dello scooter. L’area è stata temporaneamente interdetta al traffico per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi. Gli inquirenti stanno acquisendo le testimonianze dei presenti e vagliando eventuali registrazioni di telecamere di videosorveglianza della zona.