Violento incidente stradale a Piazza Campolo a Palermo, 5 feriti

Grave incidente stradale questa notte tra due automobili all’incrocio tra Piazza Campolo, via Lulli e via Serradifalco, a Palermo. Il bilancio è di cinque persone ferite trasportate in ospedale.

L’incidente ha visto coinvolte una Lancia Ypsilon, proveniente da via Serradifalco, e una BMW 118d, che viaggiava in direzione via Lulli. Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine, le ambulanze del 118 e i vigili del fuoco, che hanno provveduto a mettere in sicurezza l’area.

Le indagini per la ricostruzione della dinamica dell’incidente sono ancora in corso.