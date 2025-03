Un uomo è caduto dal quarto piano del palazzo delle poste a Palermo. Il volo è terminato su una pensilina al primo piano che ha attutito la caduta.

La vicenda si è consumata alle spalle del grande palazzo di via Roma, in via Monteleone. I vigili del fuoco si sono occupati di prendere l’uomo che poi è stato affidato al 118 e portato al Civico.

Sul caso indaga la polizia.