Un’altra giovane vita spezzata da un incidente stradale. Piero Passini, un ragazzo di soli 19 anni, è stato vittima di un tragico incidente stradale lo scorso venerdì. Dopo due giorni di lotta tra la vita e la morte all’ospedale San Marco, Piero non ce l’ha fatta.

L’incidente e la lotta per la vita

Venerdì pomeriggio, Piero era in sella al suo scooter in via Dell’Albero, a Catania, quando è avvenuto l’incidente. Le dinamiche sono ancora al vaglio della polizia municipale, ma l’impatto è stato violentissimo. Soccorso e trasportato in ospedale, Piero ha lottato per 48 ore, ma purtroppo le sue condizioni sono apparse subito critiche e non hanno mai dato segni di miglioramento.

Il ricordo della scuola e il dolore della comunità

L’Istituto Comprensivo “San Giorgio”, dove Piero ha studiato fino allo scorso anno, ha espresso il proprio cordoglio con un messaggio toccante della dirigente scolastica Concetta Manola. “La Comunità scolastica dell’ IC SAN GIORGIO partecipa, sentitamente, al profondo dolore della famiglia Passini, per la perdita di Piero, nostro ex-alunno, deceduto in seguito ad imperdonabile incidente stradale.

Giunga a tutti loro il nostro cordoglio e forte abbraccio”.