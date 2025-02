È il gioiello del Barocco siciliano, Ficarra e Picone hanno scelgono la location della prossima serie

Il duo comico siciliano Salvo Ficarra e Valentino Picone è tornato a Noto, non da semplici turisti, ma per dare il via alle riprese della loro nuova produzione cinematografica o televisiva. I due comici sono stati avvistati mentre esploravano con attenzione diverse location del centro storico e del Piano Alto, nei pressi della chiesa del Crocifisso. Un video circolato sui social network li mostra mentre provano quella che sembra una scena di inseguimento, confermando le indiscrezioni che circolavano da settimane.

Preparativi e indiscrezioni

L’annuncio ufficiale delle riprese a Noto è ormai imminente. Alcune maestranze locali sono già state preallertate per collaborare alla produzione, che si prevede durerà circa sei settimane. A breve dovrebbero anche essere pubblicati avvisi per i casting, offrendo opportunità ai talenti del territorio.

Noto, set cinematografico d’eccezione

Noto si conferma una location ambita per produzioni di prestigio. La città ha già ospitato serie televisive di successo come “The White Lotus” e “Immaturi”, il film “Cyrano” e alcune scene de “Il Commissario Montalbano”. Anche Ficarra e Picone hanno già scelto Noto per il loro film “Andiamo a quel paese”, trasformando Palazzo Ducezio in una caserma dei Carabinieri.

Attesa per i dettagli sulla nuova produzione

Mentre le riprese prendono il via, il soggetto della nuova produzione rimane ancora avvolto nel mistero. Maggiori dettagli saranno svelati con l’annuncio ufficiale, che potrebbe essere seguito da una conferenza stampa a Palazzo Ducezio. L’arrivo di Ficarra e Picone a Noto porta nuova vitalità e visibilità alla città, consolidando la sua reputazione come location ideale per produzioni cinematografiche e televisive. L’entusiasmo tra i cittadini è palpabile, in attesa di scoprire quale nuova storia prenderà vita tra le strade e i palazzi barocchi di Noto.