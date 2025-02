Torna il Grande Fratello degli automobilisti, riattivati 5 autovelox in viale Regione Siciliana

Il Comune di Palermo ha riattivato cinque autovelox fissi in viale Regione Siciliana, arteria stradale notoriamente teatro di numerosi incidenti. L’iniziativa mira, come si legge su Palermo Today, a incrementare la sicurezza stradale e a ridurre il numero di infrazioni al codice della strada, in particolare per quanto riguarda il superamento dei limiti di velocità. Due dei dispositivi erano precedentemente disattivati a causa di un problema all’alimentazione elettrica, mentre altri tre sono stati installati di recente.

Noleggio di nuove tecnologie

Tre dei cinque autovelox sono stati noleggiati da un’azienda toscana, Sodi Scientifica, con un contratto che si estende fino al 2027. Questi nuovi dispositivi, modello 106, offrono una maggiore precisione e una capacità di rilevamento delle infrazioni superiore del 20-30% rispetto ai modelli precedenti. L’investimento per il noleggio ammonta a circa 175.000 euro e comprende l’installazione all’interno dei box preesistenti, evitando così costi aggiuntivi per la creazione di nuove infrastrutture.

Posizionamento strategico

I tre nuovi autovelox sono stati posizionati in punti strategici di viale Regione Siciliana: due all’altezza di Bonagia, in entrambe le direzioni di marcia, e uno subito dopo la rotonda di viale Lazio, in direzione Catania. I due dispositivi riattivati dopo la riparazione dell’impianto elettrico si trovano invece all’altezza di via Nave e di via La Loggia. Con la rimessa in funzione di questi cinque dispositivi, il numero totale di autovelox attivi in viale Regione Siciliana sale a otto.

Ripristino dell’alimentazione elettrica

I due autovelox situati all’altezza di via Nave e via La Loggia sono stati riattivati grazie all’intervento di AMG Energia, che ha ripristinato l’alimentazione elettrica. Il costo dell’intervento, affidato dal Comune, è stato di poco inferiore a 7.000 euro. I tecnici di AMG Energia hanno completato la riparazione in tempi brevi, consentendo la rapida rimessa in funzione dei dispositivi.

Obiettivo: maggiore sicurezza stradale

La riattivazione degli autovelox in viale Regione Siciliana rappresenta un passo importante per il miglioramento della sicurezza stradale in una delle arterie più trafficate di Palermo. L’obiettivo è quello di dissuadere gli automobilisti dal superare i limiti di velocità, riducendo così il rischio di incidenti. Viale Regione Siciliana è stata teatro di numerosi incidenti nel corso degli anni, e l’installazione di autovelox nel 2012 aveva contribuito a diminuire la mortalità, sebbene il numero di incidenti sia rimasto elevato. Con il ritorno alla piena operatività dei dispositivi, si auspica un ulteriore miglioramento della sicurezza stradale in questa importante arteria cittadina.