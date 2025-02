Palermo e Villabate piangono u “Zu Giovanni”, gelataio d’estate e panellaro d’inverno

Un’intera comunità piange la scomparsa di Giovanni Lo Monaco, affettuosamente chiamato “u Zu Giovanni”, un’icona del gelato artigianale siciliano. Lo Monaco, 66 anni, si è spento dopo una lunga battaglia contro la SLA, lasciando dolore e tristezza. Per generazioni, il suo nome è stato sinonimo di dolcezza, non solo per il suo gelato prelibato, ma soprattutto per la sua innata gentilezza e generosità.

Una vita dedicata al gelato artigianale

Fin da bambino, Lo Monaco ha respirato l’arte del gelato. A soli otto anni, seguendo le orme del padre, “u Zu Nino”, ha iniziato il suo percorso in questo mondo, ereditando la passione e la maestria che lo avrebbero reso un’istituzione. A bordo del suo inconfondibile furgone Porter, con la scritta “Gelato siciliano” ben in vista, ha percorso instancabilmente le strade del Palermitano, regalando momenti di gioia a grandi e piccini, in particolare nelle zone di Villabate, Ficarazzi, Sperone e Acqua dei Corsari.

Un uomo dal cuore grande

Sposato da 48 anni, padre di due figli e nonno di sette nipoti, Lo Monaco era un punto di riferimento per la sua famiglia e per l’intera comunità. La sua generosità era leggendaria: invitato spesso alle feste scolastiche, non esitava a offrire due gelati ai bambini che non potevano permetterselo, un gesto che testimonia la sua grande umanità.

Una ricetta segreta e una passione senza fine

Il gelato di “u Zu Giovanni” era un prodotto artigianale unico, preparato con una ricetta segreta tramandata di padre in figlio, destinata a rimanere tale. Nella sua casa di Acqua dei Corsari, utilizzando una vecchia centrifuga, strumento che richiede grande abilità e fatica, Lo Monaco creava il suo gelato con dedizione e passione. Un lavoro instancabile che non conosceva pause, nemmeno durante i mesi invernali. Nella stagione fredda, infatti, “u Zu Giovanni” si dedicava alla vendita di pane e panelle nella storica rotonda di Villabate, dimostrando un’intraprendenza e una voglia di fare ammirevoli.

L’ultimo saluto

I funerali di Giovanni Lo Monaco si terranno mercoledì 19 febbraio presso la chiesa evangelica “Cammino di fede” nel quartiere Brancaccio di Palermo. Un’intera comunità si stringerà attorno alla famiglia per dare l’ultimo saluto a un uomo che ha saputo donare dolcezza e sorrisi a generazioni di siciliani.