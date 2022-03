Giovane ucciso da polmonite fulminante, Palermo e Villafrati piangono Vito Nemoura

Aveva sconfitto il Covid per tre volte, battuto il cancro e superato perfino un intervento al cuore. Il mondo della musica ora è a lutto per la morte di Vito Nemoura. Aveva 32 anni il professore originario di Villafrati che suonava in una cover band dei Tinturia.

La sua morte è arrivata come un fulmine a ciel sereno a causa di una polmonite fulminante che se lo è portato via in pochi giorni. Vito Nemoura era di Villafrati ma abitava a Palermo.il quartiere della Vucciria era la sua base. È morto ieri pomeriggio all’ospedale Civico dove era ricoverato in coma farmacologico da una settimana.

