Lo schianto e la morte a 23 anni, Palermo e Capaci piangono Christian

Palermo è Capaci scosse dalla tremenda tragedia avvenuta stanotte: il terribile incidente stradale in viale Regione Siciliana, all’altezza di via Principe di Paternò, dove è morto il 23enne Gaetano Christian Puccio, originario di Capaci.

La notizia della morte di Christian ha gettato nello sconforto l’intera comunità di Capaci, dove il ragazzo era molto conosciuto e benvoluto. “Tutto il paese è sconvolto – scrive sui social un amico – non possiamo accettare che tu, così allegro e pieno di vita, non ci sei più”. Sui social network si susseguono i messaggi di cordoglio e i ricordi degli amici, increduli per la tragica scomparsa di Christian. “Non riesco a darmi pace, morire a 23 anni? Perché proprio a te?” scrive affranta un’amica. Un altro commenta: “Eri un ragazzo troppo simpatico, ancora mi ricordo come ridevi e scherzavi”.

C’è chi condivide video di momenti felici passati insieme: “Christian vola alto e proteggi la tua famiglia da lassù. Non ti dimenticheremo”. Una parte di te rimarrà per sempre nei nostri cuori”.

Poco prima della tragedia Christian aveva condiviso una sua foto sui social: «Cioè, mettere la storia fino a poche ore fa e poi sentire che sei morto – scrive un altro amico -. Io non ci sto capendo più niente di questa vita. Eri un ragazzo troppo simpatico, ancora mi ricordo come ridevi e scherzavi. Sentite condoglianze a tutta l’intera famiglia…che notizia brutta».

E ancora: «Christian vola più in alto che puoi e proteggi la tua famiglia da lassù, non ti dimenticheremo mai». L’amica Alessandra condivide un video in cui canta con Puccio. Sono felici e sorridenti, ma una delle ultime immagini del ragazzo: «Fratello, una parte di te rimarrà sempre nel mio cuore. Mi manchi già tanto. Cri, fai ridere anche gli angeli del paradiso. Riposa in pace fratello, che vita ingiusta».