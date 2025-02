I siciliani che hanno emozionato Sanremo 25, da Miriam Leone, a Frassica ai piccoli talenti

L’edizione 2025 del Festival di Sanremo, guidata da Carlo Conti, ha goduto di una presenza siciliana davvero notevole. L’isola ha offerto un prezioso contributo al festival, con artisti che hanno spaziato dalla musica alla comicità, dimostrando la ricchezza e la varietà del panorama artistico siciliano.

Marcella Bella: la voce dell’Etna

Marcella Bella, catanese DOC, è tornata all’Ariston dopo 18 anni con “Pelle Diamante”, un brano che celebra la forza e la resilienza. La Sicilia, terra di vulcani e di passioni, si rispecchia nella grinta e nella potenza vocale di Marcella, un’artista che ha saputo attraversare le epoche mantenendo intatta la sua energia. Quest’anno, per la prima volta, ha presentato una canzone non scritta dal fratello Gianni, dimostrando il suo desiderio di continua evoluzione artistica. Purtroppo è arrivata ultima in classifica.

Cristiano Malgioglio: l’icona di Ramacca

Cristiano Malgioglio, con la sua inconfondibile verve e i suoi look sgargianti, ha portato un tocco di colore e di allegria alla seconda serata del festival. Ramacca, suo paese natale, rappresenta l’autenticità e la solarità della Sicilia, caratteristiche che si riflettono pienamente nella personalità eccentrica e nel talento di Malgioglio.

Nino Frassica: comicità made in Messina

Nino Frassica, messinese verace, ha regalato al pubblico momenti di puro divertimento con il suo umorismo surreale e le sue improvvisazioni geniali. Messina, città di mare e di storia, è la culla di una comicità intelligente e raffinata, che trova in Frassica uno dei suoi massimi esponenti.

Miriam Leone: la bellezza catanese

Miriam Leone, con la sua eleganza e il suo fascino mediterraneo, ha impreziosito la terza serata del festival. Catania, città barocca ricca di arte e cultura, si rispecchia nella bellezza radiosa e nel talento poliedrico di Miriam, un’artista capace di conquistare il pubblico con la sua classe e la sua professionalità.

I Sansoni: la nuova generazione di comici

Federico e Fabrizio Sansone, in arte I Sansoni, hanno portato al PrimaFestival la loro comicità fresca e innovativa. Palermo, città crocevia di culture e tradizioni, si riflette nell’ironia e nella capacità dei due fratelli di raccontare la realtà con uno sguardo originale.

Alessandro Gervasi: il piccolo Mozart siciliano

Alessandro Gervasi, giovanissimo pianista di Buseto Palizzolo (TP), ha incantato il pubblico con il suo talento straordinario. La Sicilia, terra di arte e di musica, si rivela ancora una volta fucina di giovani talenti, capaci di emozionare con la loro passione e la loro bravura.

Samuele Parodi: l’enciclopedia di Sanremo

Samuele Parodi, undicenne di Zafferana Etnea (CT), ha stupito tutti con la sua conoscenza enciclopedica della storia del Festival. La Sicilia, culla di cultura e di sapere, si manifesta anche nella passione e nella dedizione di questo giovane talento, che rappresenta il futuro della conoscenza e della divulgazione musicale.