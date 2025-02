Samuele Parodi, l’undicenne siciliano che sa tutto su Sanremo conquista l’Ariston

Un piccolo prodigio siciliano conquista Sanremo 2025**

Dalla Sicilia al palco dell’Ariston

, un undicenne di Zafferana Etnea, in provincia di Catania, ha incantato il pubblico del Festival di Sanremo 2025 con la sua straordinaria conoscenza della kermesse canora. Dopo il caso del piccolo Alessandro Gervasi, altro bambino siciliano con un orecchio assoluto, l’isola si conferma fucina di giovani talenti con una passione smisurata per la musica.

Il sogno di Samuele diventa realtà

Tutto ha inizio con un servizio del TG1 in cui Samuele esprime il desiderio di partecipare al Festival. Il suo appello non rimane inascoltato: Carlo Conti, conduttore e direttore artistico di Sanremo 2025, lo invita sul palco dell’Ariston. Già nell’intervista al TG1, Samuele aveva dimostrato una conoscenza enciclopedica della storia del Festival, rispondendo a tutte le domande con precisione e sicurezza.

Leggi anche Ci sarà una voce siciliana all’Ariston, Marcella Bella torna a Sanremo

Un quiz a raffica con Carlo Conti

Durante la terza serata del Festival, Carlo Conti chiama Samuele sul palco e lo sottopone a un vero e proprio quiz a raffica sulla storia di Sanremo. Domande su vincitori, conduttori, date e aneddoti non mettono in difficoltà il giovane esperto, che risponde a tutto con disinvoltura e precisione, stupendo il pubblico e lo stesso Conti. “Ne sa più di Marino Bartoletti”, esclama il conduttore, “Ho trovato il conduttore del prossimo anno!”.

La passione di Samuele per Sanremo

La passione di Samuele per il Festival di Sanremo nasce dalla visione delle vecchie edizioni e si alimenta grazie a ricerche su YouTube e Wikipedia. Il giovane talento, figlio dell’attrice Marica Coco, ha ereditato dalla madre la passione per lo spettacolo e l’ha declinata in una conoscenza minuziosa e appassionata della storia del Festival. Samuele non si limita a conoscere i nomi dei vincitori e dei conduttori: è un vero e proprio esperto di canzoni, regolamenti e aneddoti, un’enciclopedia vivente di Sanremo. Oltre alla passione per la kermesse canora, Samuele coltiva anche l’amore per la musica suonando il pianoforte.