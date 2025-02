Chi è Alessandro Gervasi, il bambino prodigio siciliano ospite a Sanremo

Ha solo sei anni, ma le sue mani sui tasti del pianoforte stregano il pubblico di Sanremo 2025. Stiamo parlando di Alessandro Gervasi, bambino prodigio originario di Buseto Palizzolo, in provincia di Trapani, che nella seconda serata del Festival salirà sul palco dell’Ariston come ospite più giovane di questa edizione.

Un talento scoperto durante il lockdown

La passione di Alessandro per la musica è sbocciata durante il lockdown: guardando il papà Dario, metalmeccanico, suonare per hobby, ha chiesto e ottenuto in regalo una piccola tastierina giocattolo. In breve tempo ha imparato da autodidatta a suonare brani come l’Inno di Mameli, grazie al suo orecchio assoluto.

I primi concorsi e l’incontro con la regista Torrini

A maggio 2021 Alessandro vince il suo primo concorso internazionale nella sua Sicilia, nella categoria pianoforte. Ad agosto dello stesso anno si esibisce in un duetto improvvisato con il campione mondiale di fisarmonica, conquistando il web. Il video arriva all’attenzione della regista Cinzia TH Torrini, che lo vuole nel cast della sua fiction Rai.

Dalla Repubblica di San Marino all’Ariston di Sanremo

Per il suo sesto compleanno, Alessandro è volato nella Repubblica di San Marino, vincendo il Tour Music Fest sotto la bacchetta del maestro Beppe Vessicchio. La sfida più grande però arriva all’inizio del 2023, quando viene scelto come ospite del Festival di Sanremo.

Un futuro da costruire passo dopo passo

Nonostante la giovane età, i genitori Giovanna e Dario tengono i piedi ben piantati a terra. Consapevoli del talento di Alessandro, vogliono supportarlo con umiltà in questo percorso artistico, facendo attenzione a non bruciare le tappe. L’obiettivo è quello di trasformare questo piccolo fenomeno in un virtuoso musicista.