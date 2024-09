Ritorna col botto, il siciliano Nino Frassica conduttore di Striscia la Notizia

Preparatevi a una stagione scoppiettante di Striscia la Notizia! Dal 23 settembre, il tg satirico più amato d’Italia torna con una coppia di conduttori davvero esplosiva: Michelle Hunziker, volto noto e amato dal pubblico, e il ritorno del divertentissimo Nino Frassica!

Un duo inedito… o quasi!

Per Nino Frassica non si tratta della prima esperienza al bancone di Striscia: l’attore e comico siciliano aveva già condotto alcune puntate nell’edizione 2004-2005. Ma il suo ritorno promette scintille e risate a non finire, soprattutto al fianco della solare Michelle Hunziker.

Sicilia protagonista

E la Sicilia fa il bis! Dopo Frassica e Hunziker, a ottobre sarà la volta del duo comico siciliano per eccellenza: Sergio Friscia e Roberto Lipari. Una scelta che conferma l’affetto di Striscia per la Sicilia e per il suo inesauribile patrimonio di comicità.

Novità e divertimento assicurati

In un panorama televisivo sempre più competitivo, Striscia la Notizia sceglie di puntare su volti amati dal pubblico e su una formula vincente: satira, inchieste e tanto divertimento. E con l’arrivo di Nino Frassica, le risate sono assicurate! E l’annuncio del ritorno di Nino Frassica a Striscia ha scatenato l’entusiasmo dei fan sui social. I commenti entusiasti e i like fiodiano a pioggia, a dimostrazione dell’affetto del pubblico per il comico siciliano e per il tg satirico di Canale 5.

Pronti per una stagione memorabile?

Non ci resta che segnare in calendario la data del 23 settembre e prepararci a una stagione di Striscia la Notizia davvero memorabile.