L’azienda comunale assume, posti per 49 giovani

L’Azienda Servizi Municipalizzati di Taormina (ASM) apre le porte a nuove leve con un piano di assunzioni mirato all’inserimento di giovani talenti. Il Consiglio di Amministrazione, guidato dal presidente Giuseppe Campagna, ha dato il via libera all’avvio delle procedure per il reclutamento di personale a tempo indeterminato, con un focus particolare sui contratti di apprendistato professionalizzante. Questa iniziativa rappresenta una boccata d’ossigeno per l’occupazione giovanile e un’opportunità per l’ASM di rinnovare il proprio organico con nuove competenze.

Un’opportunità per i giovani

L’ASM Taormina punta sui giovani tra i 18 e i 29 anni, offrendo contratti di apprendistato professionalizzante. Questa tipologia contrattuale, pensata appositamente per favorire l’inserimento nel mondo del lavoro, permetterà ai neoassunti di acquisire competenze specifiche e di crescere professionalmente all’interno dell’azienda. L’iniziativa si inserisce in un contesto più ampio di valorizzazione del capitale umano e di investimento sul futuro del territorio.

Un piano di assunzioni ambizioso

Il piano di fabbisogno del personale, approvato lo scorso anno dalla partecipata e dal consiglio comunale, prevede l’inserimento di 49 nuove figure professionali su un totale di 184 dipendenti. Questo ampliamento dell’organico testimonia la volontà dell’ASM di rafforzare i propri servizi e di rispondere in modo efficace alle esigenze della comunità. Le nuove assunzioni non si sovrapporranno alle graduatorie esistenti, ma rappresenteranno un’ulteriore opportunità per chi cerca lavoro.

Figure professionali ricercate

L’ASM è alla ricerca di diverse figure professionali, a partire dai vertici aziendali. Si prevede l’assunzione di un direttore generale, un direttore amministrativo, un direttore tecnico e un direttore di esercizio. L’Area Amministrativa-Contabile sarà potenziata con l’inserimento di sei nuove risorse, tra cui capi unità organizzativa, un coordinatore d’ufficio, uno specialista amministrativo e due operatori qualificati d’ufficio-ragionieri con part time apprendistato. L’Area Mobilità-Trasporto pubblico locale vedrà l’arrivo di 21 nuovi dipendenti, tra cui un responsabile unità amministrativa complessa, un capo unità organizzativa tecnica, gestori dei trasporti, un coordinatore di esercizio funivia, addetti all’esercizio trasporto pubblico locale e operatori di esercizio-autista con part time apprendistato.