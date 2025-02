Opportunità di lavoro in Sicilia, Zucchetti apre a 20 assunzioni

Zucchetti, gruppo con oltre 9.400 dipendenti in tutto il mondo, sta vivendo una fase di crescita significativa anche in Sicilia, precisamente nella sede di Catania in via Pierre de Coubertin 1. L’obiettivo è supportare la digitalizzazione delle aziende locali, specializzate nel settore dell’ospitalità, e migliorare la gestione del personale di enti e imprese del territorio.

L’organico attuale, composto da circa cinquanta collaboratori tra sviluppatori, analisti, addetti all’assistenza e personale di staff, è destinato ad ampliarsi con l’assunzione di almeno 20 nuove figure con competenze informatiche. In particolare, si ricercano programmatori e personale specializzato nell’avviamento clienti, nell’assistenza post-vendita e nell’area commerciale.

Anche per i neoassunti è previsto un modello di lavoro flessibile, che alterna giornate di smartworking all’attività in sede, in base alle esigenze dei team. L’azienda offre programmi di people caring per favorire la conciliazione famiglia-lavoro e il benessere fisico e psicologico dei dipendenti.

Zucchetti si distingue per la sua attenzione all’inclusione: le donne rappresentano il 43% dell’organico, superando di 12 punti percentuali la media del settore. “La sinergia con il territorio è fondamentale. Non puntiamo solo a incrementare ricavi e quote di mercato in Sicilia, ma anche a promuovere l’occupazione locale. Per questo assumeremo almeno 20 persone del territorio”, afferma Dario Vinciguerra, responsabile sviluppo e innovazione Zucchetti Hospitality. “Il successo di Zucchetti dipende dalle persone, dalla loro capacità di innovazione, conoscenza dei processi aziendali e supporto ai clienti. Offriamo contratti a tempo indeterminato e un modello di lavoro ibrido, con la possibilità di smartworking, per garantire serenità e continuità di servizio ai nostri clienti”.

Gli interessati alle posizioni aperte nella sede Zucchetti di Catania possono consultare la sezione ‘Careers’ sul sito Zucchetti o inviare la candidatura a [email protected].