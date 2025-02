Amat Palermo assume 100 autisti, i requisiti e come partecipare al bando

L’azienda di trasporto pubblico di Palermo, Amat, è alla ricerca di 100 nuovi autisti da inserire nel proprio organico. La selezione, rivolta a giovani di età compresa tra i 21 e i 29 anni, prevede contratti triennali di apprendistato professionalizzante. Come si legge sul Giornale di Sicilia, questa tipologia contrattuale offre all’Amat un risparmio del 20% grazie agli sgravi contributivi previsti dal governo e a retribuzioni leggermente inferiori. Il bando, pubblicato a fine gennaio, scadrà il 1° marzo.

Requisiti e mansioni

Per candidarsi, è necessario possedere la licenza media inferiore, indicando con precisione l’istituto e l’anno scolastico di conseguimento. Il bando specifica esplicitamente di non indicare titoli di studio superiori, pena l’esclusione. Requisiti fondamentali sono la patente DE per la guida di autosnodati e la Carta di Qualificazione del Conducente (CQC) per il trasporto di persone. Titoli di studio superiori, come diploma o laurea, costituiscono titoli preferenziali e devono essere indicati separatamente.

Gli apprendisti saranno principalmente impiegati nella conduzione di autobus di linea e scuolabus. Tuttavia, come previsto dal contratto nazionale di categoria del 2000, potranno svolgere anche altre mansioni, tra cui la vendita e la verifica dei titoli di viaggio, l’informazione alla clientela, il versamento degli incassi, la riscossione, attività di capolinea e di polizia amministrativa. Le modalità di svolgimento di queste ultime attività saranno concordate a livello aziendale.

Modalità di candidatura e selezione

La domanda di partecipazione, redatta secondo lo schema allegato al bando, deve essere inviata all’Amat tramite raccomandata o posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo [email protected], allegando la documentazione richiesta. È previsto, inoltre, il versamento di una quota di 15 euro alla tesoreria dell’azienda.

Data l’elevata affluenza prevista, la commissione esaminatrice potrebbe effettuare una preselezione tramite test a risposta multipla su argomenti relativi alle patenti di guida, alla CQC e alla conoscenza dei mezzi di trasporto pubblico urbano. La preselezione, eventualmente gestita da enti esterni anche da remoto con l’ausilio di sistemi informatici, consentirebbe l’accesso alla prova pratica ai primi 300 candidati. La prova pratica consisterà in una dimostrazione di guida su autobus Amat, in autoparco o su strada, per valutare l’abilità e la padronanza tecnica del candidato. La commissione esaminatrice, nominata dal Consiglio di Amministrazione, sarà composta da almeno tre membri, scelti tra il personale aziendale o esperti esterni.

Precendenti assunzioni e prospettive

A luglio 2023, Amat ha assunto 101 autisti vincitori di concorso, attingendo da una graduatoria iniziale di 137 candidati, progressivamente assorbiti tramite scorrimento. Questa nuova selezione mira a rafforzare ulteriormente l’organico dell’azienda, garantendo un ricambio generazionale e un servizio efficiente alla cittadinanza. L’iniziativa si inserisce in un contesto di rinnovamento e potenziamento del trasporto pubblico locale, con investimenti anche in infrastrutture e tecnologie, come dimostra il bando per il potenziamento dell’impianto di distribuzione del metano per gli autobus alimentati a questo combustibile.

Rateizzazione del Canone Unico Patrimoniale

Il Consiglio comunale ha approvato la modifica al regolamento sul Canone Unico Patrimoniale (CUP), che include diverse imposte relative all’occupazione del suolo pubblico. La modifica riguarda la scadenza del pagamento, posticipata a fine mese e con possibilità di rateizzazione per tutti i contribuenti. Questa decisione evita una pesante stangata per centinaia di commercianti che avrebbero dovuto pagare con onerose maggiorazioni. Il provvedimento, approvato dopo un acceso dibattito, prevede quattro rate: febbraio, aprile, luglio e ottobre. L’assessore alle Attività Produttive, Giuliano Forzinetti, ha espresso soddisfazione per la decisione, definendola un’ottima notizia per imprenditori e cittadini. Mentre l’opposizione ha criticato la fragilità della maggioranza, i rappresentanti delle associazioni di categoria hanno apprezzato l’intervento, pur auspicando ulteriori miglioramenti.