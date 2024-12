La magia del Duomo di Monreale sotto una nuova luce, ora brilla come un gioiello

Il Duomo di Monreale, gioiello dell’arte normanna e sito UNESCO, si prepara a risplendere con una nuova illuminazione a LED. Quattrocento lampade, fornite dall’azienda austriaca Zumtobel, leader nel settore illuminotecnico, esalteranno la bellezza dei mosaici, offrendo ai visitatori un’esperienza visiva senza precedenti. Il progetto mira a valorizzare la spiritualità e la magnificenza della Cattedrale di Santa Maria Nuova.

Un’esperienza visiva rinnovata

La nuova illuminazione è stata progettata per valorizzare i mosaici, considerati una preziosa testimonianza di arte, fede e storia. L’obiettivo è di intensificare i colori, in particolare le tonalità dorate, mantenendo al contempo un’illuminazione neutra sulle altre superfici per un’esperienza visiva armoniosa.

Presentazione ufficiale il 6 dicembre

Il sistema di illuminazione è in fase di completamento e sarà presentato il 6 dicembre. All’evento parteciperanno l’arcivescovo di Monreale, Gualtiero Isacchi, don Nicola Gaglio, parroco del Duomo, Matteo Cundari, managing director di Zumtobel Italia, e Dario Bettiol, responsabile marketing Italia dell’azienda. Secondo Cundari, l’intento principale è quello di evidenziare la ricchezza cromatica dei mosaici, creando un equilibrio visivo all’interno della Cattedrale.