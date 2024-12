Eccellenza nella chirurgia oncologica, medico siciliano premiato negli Stati Uniti

Il Dott. Nicola Cinardi, Responsabile della Chirurgia Epatobiliare e Pancreatica dell’ARNAS Garibaldi di Catania, è stato insignito del prestigioso titolo di Fellow dell’American College of Surgeons. La cerimonia di nomina si è svolta a San Francisco, in California, durante il congresso inaugurale dell’associazione. Questo riconoscimento sottolinea l’eccellenza del lavoro svolto dal Dott. Cinardi e dal suo team, e pone l’ARNAS Garibaldi all’attenzione della comunità chirurgica internazionale.

Un titolo che premia l’eccellenza chirurgica e l’innovazione

Il titolo di Fellow dell’American College of Surgeons viene conferito a chirurghi che si distinguono per il curriculum e la complessità degli interventi eseguiti. Per il Dott. Cinardi, questo riconoscimento rappresenta un’importante conferma del valore del lavoro svolto presso l’ARNAS Garibaldi. L’ottenimento di questo titolo non solo offre al Dott. Cinardi l’accesso alle numerose risorse formative dell’American College of Surgeons, ma porta lustro all’intera struttura ospedaliera catanese.

L’impatto positivo sulla chirurgia oncologica a Catania

L’innovazione in chirurgia oncologica, in particolare nell’ambito degli interventi robotici su fegato, pancreas e colon-retto, è stata determinante per il raggiungimento di questo traguardo. Come sottolineato dal Dott. Cinardi, questi progressi sono stati possibili grazie al supporto della Direzione Strategica dell’ARNAS Garibaldi, che ha investito in tecnologie all’avanguardia a beneficio dei pazienti.

Un’opportunità per l’ARNAS Garibaldi e per l’intera area metropolitana

Secondo il Dott. Roberto Bordonaro, Direttore del Dipartimento Oncologico, questo riconoscimento internazionale offre all’ARNAS Garibaldi una maggiore visibilità e rappresenta un’opportunità di crescita per l’intera area metropolitana di Catania. Lo sviluppo della chirurgia del pancreas e del fegato è cruciale per ridurre la migrazione sanitaria, fenomeno che ancora oggi vede molti pazienti costretti a spostarsi in altre regioni per ricevere cure specialistiche.

L’American College of Surgeons: un’istituzione al servizio dell’eccellenza chirurgica

Fondata nel 1913 a Chicago, l’American College of Surgeons si impegna a promuovere i più elevati standard di cura in chirurgia attraverso iniziative formative e la salvaguardia di un ambiente di pratica etico e professionale. L’associazione conta numerosi capitoli internazionali, tra cui quello italiano, a cui il Dott. Cinardi ha contribuito presentando un caso di chirurgia oncologica avanzata.

Collaborazione multidisciplinare: la chiave del successo

Il Direttore Generale dell’ARNAS Garibaldi, Dott. Giuseppe Giammanco, ha sottolineato l’importanza della collaborazione multidisciplinare tra le diverse unità operative per la risoluzione di casi clinici complessi. Questo approccio, unito alle competenze del personale e alle tecnologie all’avanguardia, consente all’ARNAS Garibaldi di offrire prestazioni di alto livello, riconosciute anche a livello internazionale. I volumi di attività oncologica erogati dalle diverse specialità dell’ospedale testimoniano l’impegno costante nella lotta contro il cancro.