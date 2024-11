Palermo sempre più connessa, Volotea espande l’offerta con nuove rotte per il 2025

Volotea, compagnia aerea in rapida espansione in Europa, amplierà la propria offerta dall’aeroporto di Palermo per la stagione estiva 2025. Dall’anno prossimo, i passeggeri siciliani potranno raggiungere direttamente Bilbao, nel cuore dei Paesi Baschi, e Heraklion, sull’isola di Creta. Queste nuove rotte rafforzano il ruolo di Volotea come vettore di riferimento per le destinazioni turistiche e culturali.

Nuovi collegamenti per Bilbao e Heraklion

Il collegamento Palermo-Bilbao sarà attivo dal 12 aprile 2025, con due voli settimanali, il martedì e il sabato, offrendo oltre 20.500 posti. La rotta per Heraklion, invece, sarà operativa dall’8 luglio 2025 per tutta la stagione estiva, con un volo settimanale, il martedì, e 2.880 posti disponibili.

Crescita costante per Volotea a Palermo

Volotea ha registrato ottime performance all’aeroporto Falcone e Borsellino da gennaio a ottobre 2024. Ha trasportato oltre 443.000 passeggeri, operato più di 2.800 voli e offerto oltre 481.000 posti, con un aumento del 15% in tutti e tre i parametri rispetto al 2023. Il tasso di riempimento dei voli (seat load factor) ha raggiunto il 92%, mentre la percentuale di voli operati con successo (completion factor) si è attestata al 99,3%. Durante il periodo di maggiore traffico, il personale di Volotea a Palermo ha raggiunto le 42 unità. La soddisfazione dei clienti è elevata, con 9 passeggeri su 10 che consiglierebbero la compagnia.

Previsioni positive per la fine del 2024

Volotea prevede di chiudere il 2024 a Palermo con circa 501.000 passeggeri trasportati, un aumento del 16% rispetto al 2023. Sono previsti circa 3.200 voli e un’offerta di quasi 543.000 posti.

Commenti dei dirigenti

Valeria Rebasti, International Market Director di Volotea, ha sottolineato l’importanza di Palermo per la crescita della compagnia. Dall’apertura della base operativa nel 2013, Volotea ha trasportato oltre 5,2 milioni di passeggeri a Palermo. Le nuove destinazioni per il 2025 porteranno a 20 i collegamenti operati da Volotea da Palermo, consolidando la presenza della compagnia e supportando il turismo e l’economia locale. Salvatore Burrafato, presidente di Gesap, la società di gestione dell’aeroporto di Palermo, ha espresso soddisfazione per la crescita di Volotea e per le nuove rotte, che avranno un impatto positivo sul territorio.