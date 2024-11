A Palermo torna il noto brand commerciale e salva posti di lavoro, ecco dove aprirà

I dipendenti dei punti vendita Pittarosso di viale Strasburgo e via Ugo La Malfa a Palermo, inizialmente destinati alla chiusura a causa di un calo del fatturato, possono tirare un sospiro di sollievo. Undici dei quattordici lavoratori a rischio licenziamento saranno ricollocati in altri negozi del gruppo, mantenendo le stesse condizioni contrattuali. I restanti tre dipendenti, con mansioni dirigenziali, hanno già trovato altre opportunità lavorative. Il salvataggio dei Lavoratori rimasti senza lavoro sarà possibile Grazie all’arrivo a Palermo del noto brand.

L’accordo sindacale e la ricollocazione dei dipendenti

L’accordo raggiunto tra l’azienda e i sindacati Filcams, Fisascat e Uiltucs ha permesso di salvaguardare la maggior parte dei posti di lavoro. Per gli undici dipendenti in esubero è stata stilata una graduatoria basata su carichi familiari e anzianità di servizio. Un lavoratore ha optato per il trasferimento a Trapani, con diritto di precedenza per il rientro a Palermo all’apertura di un nuovo punto vendita. Due dipendenti hanno aderito a incentivi all’esodo, mentre gli otto restanti saranno distribuiti tra i negozi di via Roma, viale Regione Siciliana e via Ugo La Malfa.

L’arrivo di Upim e nuove opportunità

Nei locali dei punti vendita Pittarosso, dove l’azienda manterrà la licenza commerciale, è prevista l’apertura di un punto vendita OVS a marchio Upim. All’interno del nuovo store sarà presente un corner dedicato al brand di scarpe e accessori Pittarosso, dove saranno impiegate quattro delle otto risorse in esubero. Questa soluzione consentirà di ricollocare e mantenere in servizio i dipendenti senza alcuna riduzione contrattuale.

Trasferimenti, incentivi all’esodo e nuove aperture

L’accordo sindacale prevede diverse opzioni per i dipendenti in esubero. Il trasferimento a Trapani, con aumento dell’orario contrattuale e diritto di precedenza per il rientro a Palermo, rappresenta una soluzione temporanea in attesa dell’apertura di un nuovo punto vendita nel capoluogo siciliano.

