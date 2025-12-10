Catene e gomme invernali obbligatorie: ecco dove in Sicilia dal 15 dicembre

Dal 15 dicembre 2025 al 15 marzo 2026 entrerà in vigore in Sicilia orientale l’obbligo di catene a bordo o pneumatici invernali su numerosi tratti di strade statali considerati a rischio di nevicate o formazione di ghiaccio durante i mesi più freddi. Lo comunica Anas, nell’ambito delle misure previste per la sicurezza stradale nella stagione invernale.

L’obbligo riguarda i seguenti tratti:

– SS 121 Catanese dal km 63+000 al km 83+736 e dal km 45+500 al km 63+000

– SS 124 Siracusana dal km 0+000 al km 48+000, dal km 48+000 al km 68+000 e dal km 68+000 al km 81+000

– SS 185 di Sella Mandrazzi dal km 10+000 al km 20+000, dal km 20+000 al km 45+000 e dal km 45+000 al km 52+000

– SS 192 della Valle del Dittaino dal km 0+000 al km 8+000 e dal km 8+000 al km 15+000

– SS 194 Ragusana dal km 30+000 al km 44+500, dal km 44+500 al km 62+000 e dal km 62+000 al km 85+000

– SS 284 Occidentale Etnea dal km 0+000 al km 30+000

– SS 288 di Aidone dal km 31+500 al km 35+500 e dal km 35+500 al km 51+900

– SS 575 di Troina dal km 0+000 al km 13+000 e dal km 13+000 al km 25+000

– SS 385 di Palagonia dal km 50+000 al km 55+150

– SS 116 Randazzo–Capo d’Orlando dal km 45+000 al km 62+000

– SS 287 di Noto dal km 0+000 al km 9+000

– SS 514 di Chiaramonte dal km 0+000 al km 40+350

– SS 683 Licodia Eubea–Libertinia dal km 0+000 al km 13+600

– SS 417 di Caltagirone dal km 12+000 al km 20+000

– SS 683 Variante di Caltagirone dal km 3+700 al km 12+470

– SS 120 dell’Etna e delle Madonie dal km 205+000 al km 210+000

L’obbligo, segnalato tramite apposita segnaletica verticale, può essere applicato anche al di fuori del periodo indicato qualora le condizioni meteo lo richiedano. L’ordinanza è stata emanata in attuazione delle norme introdotte dalla legge 120/2010 in materia di sicurezza stradale.

Anas raccomanda agli automobilisti di rispettare scrupolosamente le dotazioni previste, ricordando l’importanza della guida responsabile: niente distrazioni, alcol o droghe.