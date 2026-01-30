Nuovo vortice in arrivo in Sicilia, scatta l’allerta gialla: ecco dove colpirà il maltempo

L’Isola non avrà tregua dal maltempo. Dopo i giorni di instabilità, un nuovo vortice di bassa pressione è pronto a colpire la Sicilia tra sabato e domenica, portando piogge diffuse, vento e un sensibile calo delle temperature che farà tornare la neve in montagna.

Venerdì instabile, sabato il peggioramento più marcato

La fase perturbata di origine atlantica proseguirà anche domani con fenomeni sparsi, ma il passaggio più significativo è atteso nel corso di sabato 31 gennaio. Secondo le ultime simulazioni modellistiche, una depressione si approfondirà rapidamente muovendosi dalle Baleari verso la Sardegna, per poi dirigersi nel pomeriggio tra il Canale di Sicilia e l’Isola.

Il peggioramento sarà diffuso su tutto il territorio, ma risulterà più incisivo almeno nella prima fase sui settori centro-meridionali e orientali. Le correnti più fredde associate al vortice porteranno nevicate in montagna: fiocchi attesi su Madonie e Nebrodi, ma soprattutto sull’Etna, dove gli accumuli potrebbero essere più consistenti.

Vortice profondo in rapido transito

La depressione si preannuncia particolarmente intensa, con un minimo al suolo inferiore a 990 hPa. Tuttavia, il suo passaggio sarà molto rapido: entro le prime ore di domenica il vortice si sposterà sullo Ionio, al largo delle coste orientali, lasciando solo residua instabilità sui versanti tirrenici.

Anche in questa fase non mancherà il vento, sebbene la traiettoria più meridionale del sistema depressionario dovrebbe mantenere le raffiche più intense lontane dalle coste siciliane.

Dove pioverà di più: le stime degli accumuli

Secondo il modello WSlam di Weather Sicily, i settori più interessati dalle precipitazioni saranno quelli centro-occidentali, considerando anche le piogge già cadute oggi, ma fenomeni significativi sono attesi anche sui versanti ionici.

Allerta gialla su tutta la Sicilia

La Protezione Civile ha diramato un bollettino di allerta meteo gialla per rischio idrogeologico, valido per l’intera giornata di sabato 31 gennaio 2026 (dalle ore 00:00 alle ore 24:00). L’avviso riguarda praticamente tutta l’Isola:

Zona A: Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie

Zona B: Centro-Settentrionale, versante tirrenico

Zona C: Nord-Occidentale, isole Egadi e Ustica

Zona D: Sud-Occidentale e isola di Pantelleria

Zona E: Centro-Meridionale e isole Pelagie

Zona F: Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia

Zona G: Sud-Orientale, versante ionico

Zona H: Bacino del Fiume Simeto

Zona I: Nord-Orientale, versante ionico

Cosa aspettarsi domenica

Con il transito del vortice verso lo Ionio, la giornata di domenica dovrebbe vedere un graduale miglioramento, con fenomeni in attenuazione a partire dai settori occidentali. Tuttavia, l’evoluzione dipenderà dalla traiettoria esatta del minimo depressionario: si consiglia di seguire i prossimi aggiornamenti della Protezione Civile e dei servizi meteorologici.