Palermo, baby gang aggredisce negoziante al centro commerciale Guadagna dopo rapina: arrestati 2 minorenni

PALERMO – I carabinieri del Nucleo radiomobile di Palermo hanno arrestato due giovani di 15 e 16 anni e denunciato un ragazzo di 19 anni, tutti ritenuti responsabili di rapina impropria e lesioni personali aggravate.

I militari sono intervenuti dopo una chiamata al 112 partita dal centro commerciale Guadagna, dove è stata segnalata la presenza di una persona ferita alla testa. Gli accertamenti condotti dai carabinieri, anche attraverso le immagini acquisite dal sistema di videosorveglianza, hanno permesso di ricostruire i fatti e di identificare i tre presunti autori dell’aggressione.

I tre giovani stavano per allontanarsi con della merce non pagata, ma scoperti dal titolare non hanno esitato a colpirlo alla testa, aggredendo anche il figlio accorso in sua difesa.

I due minori sono stati rintracciati subito dopo l’aggressione nelle loro abitazioni, mentre il maggiorenne, irreperibile, è stato denunciato in stato di libertà. Il Gip del Tribunale per i Minorenni di Palermo ha convalidato l’arresto e disposto per i due minorenni l’obbligo di permanenza in casa.