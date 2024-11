Il Gambero Rosso ha scelto: la pasticceria che ti lascerà senza parole è in Sicilia

Il pasticcere messinese Lillo Freni ha ricevuto un importante riconoscimento nella Guida Pasticceri e Pasticcerie 2025 del Gambero Rosso, ottenendo il premio speciale per la “valorizzazione delle produzioni territoriali”. La cerimonia di premiazione si è svolta l’11 Novembre al Palazzo di Varignana, in provincia di Bologna.

Un premio alla tradizione dolciaria siciliana

Figlio d’arte, Freni porta avanti con passione la tradizione dolciaria messinese, ereditata dal padre, anch’egli pasticcere. Cresciuto nel laboratorio di famiglia, ha approfondito lo studio della pasticceria, dedicandosi al recupero e alla promozione delle ricette tipiche siciliane. La sua tesi di laurea, poi pubblicata in un libro, era incentrata proprio sulla “Storia, qualità e innovazione della pasticceria tipica messinese”.

La nuova pasticceria Freni a Messina

Il premio del Gambero Rosso arriva dopo la recente inaugurazione, a fine 2023, della nuova pasticceria di Lillo Freni a Messina, frutto di un restyling della storica sede di famiglia a Contesse, nella zona sud della città.

Le parole di Lillo Freni

«Questo premio – ha commentato Lillo Freni – rappresenta per me il riconoscimento di un percorso iniziato da bambino nel laboratorio di mio padre. Continuo con tenacia a perseguire l’idea che l’innovazione in pasticceria significhi anche saper riproporre i prodotti tipici del territorio, legandoli alla storia culturale e alla tradizione. Una scelta che trova grande apprezzamento nei clienti, attenti alla ricerca e alla qualità».

La recensione del Gambero Rosso

Il Gambero Rosso descrive Lillo Freni come “pasticcere, studioso dell’alimentazione, scrittore, sommelier, Ambasciatore del Gusto”, un appassionato conoscitore della pasticceria messinese e moderna. La guida sottolinea come Freni celebri la pasticceria locale con un’offerta di alto livello, in cui la tecnica moderna si unisce all’utilizzo di materie prime di qualità, preferibilmente locali. Tra le specialità menzionate: cassata, cannoli, pignolata, paste di mandorla, torrone gelato, biscotti tipici come ‘nzuddi e piparelli, e i biscotti Napoli. Un’attenzione particolare è dedicata anche ai dolci delle festività, come le zeppole di San Giuseppe, la Nipitiddata per l’Immacolata, i dolci natalizi e pasquali. Completano l’offerta gelato, schiumoni, semifreddi e granite.