Gambero Rosso incorona il siciliano Francesco Arena: Due Rotelle alla sua focaccia

Francesco Arena, Ambasciatore del Gusto messinese, si conferma ai vertici della panificazione italiana. Il suo panificio si è aggiudicato le Due Rotelle nella prestigiosa Guida Pizzerie d’Italia 2025 del Gambero Rosso, raggiungendo un punteggio di 86/100. Un risultato che testimonia la costante crescita qualitativa dei suoi prodotti da forno, in particolare della focaccia tradizionale, preparata con grani antichi siciliani secondo la ricetta originale.

Una focaccia messinese a regola d’arte

La focaccia di Francesco Arena è un vero e proprio trionfo di sapori e profumi. Alta e soffice, cotta in forno elettrico, si distingue per l’impasto a base di un blend di farine selezionate e l’utilizzo di ingredienti di prima qualità. La versione classica, con scarola, formaggio, pomodorini e acciughe, è un must irrinunciabile. Ma anche le varianti stagionali, come quella con salsiccia e patate o l’immancabile Norma con melanzane fritte e ricotta infornata, meritano un assaggio. Da non dimenticare la schiacciata, un disco di impasto più sottile e farcito con ingredienti gustosi come prosciutto, formaggio e funghi o verdure saltate in padella, uvetta e pinoli.

Un panificio in continua evoluzione

Francesco Arena, appassionato esperto di panificazione con grani antichi siciliani, si avvicina sempre di più all’eccellenza assoluta. Nella Guida Pane e Panettieri del Gambero Rosso ha già ottenuto il massimo riconoscimento dei Tre Pani, unico mastro fornaio a Messina a vantare tale titolo. Nel suo panificio, un locale elegante dal sapore retrò situato in una via centralissima di Messina, Francesco Arena dà libero sfogo alla sua creatività, proponendo ogni giorno una vasta gamma di prodotti da forno, focacce, schiacciate, pizze in pala e in teglia, sempre con ingredienti freschi e di stagione.

La soddisfazione di Francesco Arena

Francesco Arena ha espresso la sua gratitudine al Gambero Rosso per questo importante riconoscimento, sottolineando come il risultato ottenuto sia frutto del lavoro di squadra e dell’impegno di tutti i suoi collaboratori. “Questo premio ci sprona a lavorare sempre di più e meglio”, ha dichiarato. Il punteggio in crescita rispetto allo scorso anno conferma la dedizione e la passione che Francesco Arena mette nel suo lavoro.

Il Gambero Rosso premia l’eccellenza

La Guida Pizzerie d’Italia del Gambero Rosso è l’unica pubblicazione di settore a utilizzare un sistema di punteggio in centesimi, premiando con le Rotelle (da una a tre, a seconda del livello di eccellenza) le migliori pizzerie al taglio e da asporto. Le Tre Rotelle vengono assegnate alle pizzerie che ottengono un punteggio pari o superiore a 90/100. La guida è stata presentata il 25 settembre scorso alla Mostra d’Oltremare di Napoli.