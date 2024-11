Amici, la siciliana Francesca Bosco conquista un banco nella scuola di Maria De Filippi

La ventiquattrenne ballerina di Priolo Gargallo, Francesca Bosco, è entrata ufficialmente a far parte della scuola di “Amici di Maria De Filippi”. La giovane artista si è aggiudicata un posto nel talent show di Canale 5 dopo aver superato una sfida contro la ballerina Sienna.

Il Comune di Priolo festeggia il successo di Francesca

L’amministrazione comunale di Priolo, guidata dal sindaco Pippo Gianni e dalla presidente del Consiglio Federica Limeri, ha espresso grande soddisfazione per il traguardo raggiunto dalla concittadina, augurandole un percorso ricco di successi all’interno del programma.

Francesca Bosco si unisce al team di Emanuel Lo

Francesca, diplomata al liceo classico e all’Accademia delle Belle Arti con specializzazione in danza moderna, entra a far parte del team di ballerini guidato da Emanuel Lo. L’artista priolese ha già alle spalle importanti esperienze, tra cui la partecipazione al cast artistico dei concerti di Renato Zero.

Secondo talento siracusano ad “Amici” in questa edizione

Francesca Bosco rappresenta il secondo talento siracusano a partecipare a questa edizione di “Amici”. In precedenza, il ballerino Gabriele Baio aveva fatto il suo ingresso nel programma, abbandonandolo però dopo una settimana.