Palermo: incidente stradale per il sindaco Lagalla, ferito motociclista

Questa mattina, in via Notarbartolo a Palermo, si è verificato un incidente stradale che ha coinvolto l’automobile del sindaco Roberto Lagalla e una motocicletta. Sul luogo sono intervenuti gli agenti della polizia municipale per i rilievi del caso e i sanitari del 118.

Nessuna grave conseguenza per il sindaco

Il sindaco Lagalla non ha riportato gravi conseguenze a seguito dell’incidente. Il motociclista coinvolto è stato trasportato in ospedale, ma le sue condizioni non destano preoccupazione.