Trapani Birgi vola alto: 1 milione di passeggeri per il secondo anno

L’aeroporto Vincenzo Florio di Trapani Birgi ha nuovamente superato il milione di passeggeri, raggiungendo l’obiettivo previsto dal piano industriale. Il traguardo è stato celebrato con l’arrivo del volo Ryanair da Torino delle 19:55. Questo risultato, conseguito per il secondo anno consecutivo, testimonia la solidità dello scalo e il suo ruolo chiave per l’economia della provincia di Trapani. Il presidente di Airgest, Salvatore Ombra, ha espresso grande soddisfazione per il risultato ottenuto, sottolineando come non fosse affatto scontato, considerando le difficoltà affrontate dallo scalo solo pochi anni fa.

Il ruolo cruciale del personale e della comunità locale

Ombra ha attribuito il successo a diversi fattori chiave, a partire dalla dedizione e professionalità del personale di Airgest. Il loro impegno costante ha permesso di superare le sfide e contribuito in modo significativo alla crescita dell’aeroporto. Altrettanto importante è stato il supporto della comunità trapanese, che ha sempre creduto nelle potenzialità dello scalo e si è battuta per la sua sopravvivenza. Questo sostegno locale ha rappresentato un elemento fondamentale per il rilancio dell’aeroporto.

Il sostegno della Regione Siciliana: un motore di crescita

Il presidente Ombra ha evidenziato il ruolo determinante della Regione Siciliana nel raggiungimento di questo obiettivo. Il sostegno economico e politico fornito dalla Regione, su impulso del presidente Renato Schifani e della sua giunta, ha consentito ad Airgest di investire nelle infrastrutture e di attrarre compagnie aeree, generando un impatto positivo sull’economia locale. La collaborazione tra l’aeroporto e la Regione si è rivelata strategica per il rilancio dello scalo e per il suo futuro sviluppo.

Investimenti futuri e prospettive per il 2025

Guardando al futuro, il presidente Ombra ha annunciato un nuovo piano di investimenti, in collaborazione con l’Assessorato alle Infrastrutture della Regione Siciliana, che prevede interventi per oltre 13 milioni di euro, finanziati con Fondi FSC. Questi investimenti mirano a modernizzare ulteriormente l’aeroporto e a migliorarne la funzionalità, con l’obiettivo di aumentare la soddisfazione dei passeggeri. L’obiettivo è quello di consolidare la crescita dello scalo e di preparare al meglio la stagione estiva del 2025, con l’auspicio di superare nuovamente il traguardo del milione di passeggeri.