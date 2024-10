Volare da Trapani a Verona, nuova rotta Go To Fly

Dall’aeroporto di Trapani Birgi a Verona, e ritorno, grazie alla compagnia aerea Go To Fly. La nuova rotta, annunciata al TTG di Rimini, fiera internazionale del turismo, sarà operativa a partire dal 2 dicembre, fino all’11 gennaio. I voli riprenderanno poi da inizio marzo e proseguiranno per tutta la stagione estiva 2025. La frequenza sarà bisettimanale, con voli previsti ogni sabato e lunedì.

Successo per la rotta Trapani-Forlì

La nuova tratta si aggiunge al collegamento Trapani-Forlì, già attivo con Go To Fly e operante con due frequenze settimanali, sempre il lunedì e il sabato. Il successo riscontrato dalla rotta per Forlì, introdotta a settembre, ha contribuito alla decisione di ampliare l’offerta con la destinazione Verona. Questo ampliamento dei collegamenti aerei da Trapani rappresenta un ulteriore passo avanti per l’aeroporto di Birgi, gestito da Airgest.

Airgest e Go To Fly: una partnership strategica

L’accordo tra Airgest e Go To Fly è stato definito durante la fiera del turismo TTG di Rimini. Salvatore Ombra, presidente di Airgest, ha espresso grande soddisfazione per l’investimento di Go To Fly sull’aeroporto di Trapani, sottolineando le positive prospettive per le vacanze natalizie e la stagione estiva 2025. La partnership strategica tra le due realtà mira a rafforzare la connettività aerea della Sicilia occidentale.

Investimenti e aspettative per la Sicilia

Paolo Amodeo, responsabile operativo di Go To Fly, marketing carrier di Forlì Airport, ha presentato la nuova rotta durante una conferenza stampa al TTG di Rimini, su mandato del presidente dell’aeroporto di Forlì, Giuseppe Silvestrini, rappresentato da Riccardo Pregnolato. Amodeo ha illustrato la stagione invernale 2024-2025 ed estiva 2025 della compagnia, evidenziando l’importanza dell’investimento su Trapani. L’obiettivo è quello di capitalizzare il successo estivo registrato in Sicilia, puntando su una crescita costante del traffico passeggeri.