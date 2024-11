Palermo, auto travolge e uccide uomo in viale Regione Siciliana

Un uomo di 66 anni, Antonino Cangemi, è morto dopo essere stato investito da una Smart in viale Regione Siciliana, all’altezza di via Perpignano, a Palermo. L’impatto, violentissimo, non gli ha lasciato scampo.

Inutili i soccorsi del 118

Il personale sanitario del 118 è intervenuto tempestivamente, tentando di rianimare l’uomo, ma purtroppo ogni sforzo si è rivelato vano.

Indagini in corso per ricostruire la dinamica

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche i Carabinieri e la Polizia Municipale, che stanno effettuando i rilievi per accertare la dinamica dell’incidente. Al momento sono al vaglio diverse ipotesi.

Testimoni: l’uomo camminava sul marciapiede

Secondo alcune testimonianze, la vittima stava camminando sul marciapiede quando sarebbe stata travolta dall’auto, finendo poi sulla carreggiata. Un’altra ipotesi è che l’uomo stesse attraversando la strada e che uno dei due coinvolti, pedone o automobilista, non abbia rispettato il semaforo rosso.