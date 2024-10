Linea Verde esplora Siracusa: un viaggio tra storia, natura e sostenibilità

“Linea Verde Italia” approda a Siracusa sabato 2 novembre alle 12:30 su Rai 1. Elisa Isoardi e Monica Caradonna condurranno gli spettatori in un affascinante viaggio alla scoperta di una città che coniuga armoniosamente la ricchezza del suo passato con una visione innovativa e sostenibile per il futuro. La puntata, realizzata in collaborazione con il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, esplorerà le bellezze naturali, il patrimonio storico e le sfide ambientali di Siracusa, presentandola come modello virtuoso di sostenibilità.

Dal Castello Maniace al cuore di Ortigia: un itinerario tra storia e natura

Il viaggio di “Linea Verde Italia” inizierà dal Castello Maniace, simbolo del potere federiciano e punto strategico di difesa della città. Proseguirà poi attraverso le suggestive strade dell’isola di Ortigia, cuore storico di Siracusa, per immergersi nell’atmosfera unica di questo luogo ricco di fascino e tradizione. Il programma esplorerà anche il Parco Archeologico della Neapolis, testimonianza dell’antica grandezza greca e romana, con il suo Teatro Greco, l’Anfiteatro Romano e le Latomie del Paradiso.

Plemmirio e Vendicari: oasi di biodiversità e tutela ambientale

L’attenzione si sposterà poi sulle aree naturali protette che circondano Siracusa. “Linea Verde Italia” farà tappa all’Area Marina Protetta del Plemmirio, un vero e proprio paradiso sottomarino ricco di biodiversità, e alla Riserva Naturale Orientata Oasi Faunistica di Vendicari, un’area di grande valore naturalistico che ospita numerose specie di uccelli migratori. Queste tappe metteranno in luce l’impegno di Siracusa per la salvaguardia del patrimonio ambientale e la promozione di un turismo sostenibile.

Ferla: un modello di comunità energetica sostenibile

Il programma si sposterà poi nell’entroterra siracusano, raggiungendo il borgo di Ferla, esempio di comunità energetica sostenibile. Ferla rappresenta un modello virtuoso per la Sicilia, dimostrando come sia possibile coniugare sviluppo economico e rispetto per l’ambiente. “Linea Verde Italia” approfondirà le iniziative e i progetti che hanno reso Ferla un punto di riferimento per la transizione energetica.

Innovazione e sostenibilità: progetti per il futuro di Siracusa

La puntata di “Linea Verde Italia” dedicherà spazio anche ai progetti innovativi per la riduzione dell’impatto ambientale nel Mar Mediterraneo e alla sperimentazione di transizione energetica nell’area industriale di Priolo Gargallo. Queste iniziative testimoniano l’impegno di Siracusa per uno sviluppo sostenibile e per la creazione di un futuro più rispettoso dell’ambiente.

La cucina siracusana: etica, creativa e rispettosa del territorio

Infine, Elisa Isoardi e Monica Caradonna esploreranno la gastronomia locale, presentando la cucina siracusana come un connubio di tradizione, innovazione e rispetto per i prodotti del territorio e la stagionalità. Il viaggio si concluderà in Piazza Duomo, di fronte alla maestosa Cattedrale, simbolo della bellezza architettonica barocca di Siracusa.