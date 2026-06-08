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Traffico di droga a Palermo: sei misure cautelari, sequestrati 80 kg di stupefacenti

di Redazione Web
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I Finanzieri del Comando Provinciale di Palermo hanno dato esecuzione a un’ordinanza cautelare emessa dal Tribunale di Palermo – Ufficio del Giudice per le Indagini Preliminari, su richiesta della locale Direzione Distrettuale Antimafia, nei confronti di sei persone gravemente indiziate di traffico di sostanze stupefacenti.

Il provvedimento scaturisce da complesse indagini condotte dal Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Palermo – GICO, sotto la direzione della Procura della Repubblica, a carico di un gruppo organizzato dedito al traffico di ingenti quantitativi di droga, operante nel capoluogo siciliano con ramificazioni nelle province di Napoli, Roma e Reggio Calabria.

Le investigazioni si sono avvalse di intercettazioni telefoniche, ambientali e telematiche, dell’installazione di sistemi di videosorveglianza e di numerosi servizi di osservazione, controllo e pedinamento, consentendo di ricostruire i canali di approvvigionamento del narcotico: i soggetti palermitani acquistavano cocaina in Calabria e in Campania e hashish nel Lazio.

Nel corso delle attività sono stati eseguiti mirati interventi repressivi, culminati con l’arresto in flagranza di nove persone e il sequestro di circa **80 chili di sostanza stupefacente**.

Gli elementi raccolti hanno permesso di accertare il coinvolgimento degli indagati in numerosi episodi di acquisto e cessione di droga, confermandone il radicamento nel settore del narcotraffico.

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