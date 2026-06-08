Autovelox in autostrada, scatta la settimana dei controlli in Sicilia

Autovelox operativi su A18 Messina-Catania e A20 Messina-Palermo dall’8 al 13 giugno 2026: la Polizia Stradale ha reso pubblico il calendario dei controlli sulla velocità nei tratti autostradali siciliani a più alto rischio di incidentalità.

A diffondere le date è il Compartimento Polizia Stradale “Sicilia Orientale” – Sezione di Messina, che ha scelto di anticipare le informazioni sui servizi di controllo: una strategia di sensibilizzazione che punta a indurre prudenza prima ancora che scatti la sanzione.

Gli accertamenti si svolgeranno nei giorni 8, 9, 10 e 12 giugno, in entrambi i sensi di marcia, alternando le due autostrade. Nel mirino non solo le auto private: verifiche specifiche riguarderanno i veicoli commerciali e quelli adibiti al trasporto persone, tramite controllo di cronotachigrafi e tachigrafi digitali.

Quanto si rischia: limiti di velocità e sanzioni

I limiti rimangono quelli fissati dal Codice della Strada: 130 km/h in autostrada, ridotti a 110 in caso di maltempo; 110 km/h sulle strade extraurbane principali, 90 con condizioni meteorologiche avverse.

Le sanzioni variano sensibilmente in base all’entità del superamento. Per chi eccede fino a 10 km/h la multa oscilla tra 42 e 173 euro. Oltre i 60 km/h di esubero si arriva fino a 3.382 euro, con sospensione della patente, decurtazione di punti e, nei casi di recidiva, la revoca definitiva.

I controlli proseguiranno fino a domenica 13 giugno, in un periodo in cui il traffico autostradale siciliano è destinato ad aumentare con l’avvicinarsi della stagione estiva.