Dopo 48 ore di ricerche, l’86enne Salvatore Valoroso trovato senza vita

Salvatore Valoroso, 86 anni, disperso da due giorni, è stato ritrovato senza vita nella zona tra Partinico, Montelepre e Giardinello, in provincia di Palermo. L’anziano era scomparso da 48 ore, scatenando una vasta operazione di ricerca che ha coinvolto diverse forze dell’ordine e volontari. Vigili del fuoco, squadre di protezione civile e carabinieri hanno perlustrato l’area per due giorni, nella speranza di trovare l’uomo ancora in vita.

Il ritrovamento dell’auto

Oggi la svolta nelle ricerche: l’auto di Valoroso è stata rinvenuta in un campo nella zona interessata dalle ricerche. Il ritrovamento del veicolo ha intensificato gli sforzi nella zona circostante, portando purtroppo al tragico epilogo. La scoperta dell’auto ha ristretto il perimetro delle ricerche, consentendo alle squadre di concentrarsi sull’area immediatamente vicina.

Le cause del decesso

Al momento, le cause del decesso non sono ancora state accertate. Si ipotizza che l’anziano possa essere accidentalmente caduto in un vallone, perdendo la vita a causa della caduta. Sul luogo del ritrovamento è atteso l’intervento del medico legale, che effettuerà gli accertamenti necessari per stabilire con precisione le circostanze del decesso. Solo dopo l’esame del medico legale sarà possibile avere un quadro più chiaro della situazione.

Le ricerche

Le ricerche sono state condotte senza sosta da quando è stata segnalata la scomparsa dell’86enne. I Vigili del Fuoco hanno impiegato diverse squadre specializzate, coadiuvate dalle unità cinofile. Fondamentale anche il contributo dei volontari della Protezione Civile, che hanno perlustrato palmo a palmo l’ampia area tra i tre comuni. I Carabinieri hanno coordinato le operazioni e raccolto le testimonianze di chi avesse potuto avvistare l’anziano. L’impegno congiunto di tutte le forze in campo ha purtroppo portato al ritrovamento del corpo senza vita.