Allo Zen trovato pupazzo di frate impiccato, è stato un pregiudicato: “Trovato per strada”

Un pupazzo che rappresenta un frate con un cappio al collo è stato trovato appeso a un muro in via Nedo Nadi, nel quartiere Zen di Palermo. A scoprirlo sono stati gli agenti di polizia durante i controlli nella zona.

La strada non è lontana dalla chiesa di San Filippo Neri, allo Zen 2, quella contro cui a Capodanno qualcuno ha sparato diversi colpi di fucile e pistola. I proiettili hanno colpito il portone di lamiera, il quadro elettrico e si sono conficcati nel muro. Il parroco della chiesa è padre Giovanni Giannalia, un frate missionario che da tempo lavora nel quartiere.

Gli investigatori della squadra mobile e del commissariato San Lorenzo stanno cercando di capire se c’è un legame tra il pupazzo e le intimidazioni alla chiesa. Hanno rintracciato un giovane pregiudicato che vive allo Zen: ha detto di aver trovato il pupazzetto per strada qualche giorno fa e di averlo appeso lì senza un motivo preciso, negando qualsiasi riferimento al parroco.

Le indagini però vanno avanti. Troppi elementi strani in pochi giorni per pensare che sia tutto casuale.