Dramma della strada, suv travolge e uccide mamme e due figlioletti

Una donna di 37 anni, Antonella Ribisi, originaria di Palma di Montechiaro, in provincia di Agrigento, e i suoi due figli di tre e sei anni, Gabriel e Alessio, sono stati travolti e uccisi da un Suv in corsa nei pressi del palazzetto dello sport di Esslingen, cittadina a pochi chilometri da Stoccarda, in Germania.

La ricostruzione dell’incidente

Secondo una prima ricostruzione, la donna stava accompagnando i bambini al campo per gli allenamenti di calcio quando il conducente di una Audi Q3 ha perso il controllo del mezzo travolgendoli. La corsa dell’auto è finita poco dopo contro una cabina elettrica. Inutili i tentativi di soccorso: madre e figli erano già morti sul colpo.

Il cordoglio del sindaco di Palma di Montechiaro

Il sindaco di Palma di Montechiaro Stefano Castellino ha così commentato la tragedia: “Ho appreso con enorme sgomento e tristezza quanto accaduto in Germania. Antonella, Gabriel e Alessio hanno perso la vita in un brutto incidente stradale. A nome della città si stringe forte al dolore della famiglia per la tragica perdita. L’intera città è vicina alla famiglia”.