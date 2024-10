Ubriaco fradicio provoca maxi tamponamento in A18: addio patente e multa salata

Un grave incidente stradale si è verificato nella tarda serata di ieri lungo l’autostrada Messina-Catania, nei pressi dello svincolo di Fiumefreddo. Un uomo di 47 anni, in evidente stato di ebbrezza, è rimasto coinvolto in un tamponamento tra due veicoli leggeri ed un mezzo pesante mentre procedeva in direzione di Messina.

Tasso alcolemico altissimo, ritirata patente al guidatore ubriaco

Gli accertamenti effettuati dalla Polizia Stradale di Giardini con l’etilometro hanno evidenziato un tasso alcolemico di 2,74 g/l, oltre 5 volte superiore al limite consentito di 0,5 g/l. Per il conducente è scattata una denuncia penale, con ritiro immediato della patente di guida che verrà revocata. Il veicolo è stato posto sotto sequestro.

Ferito in ospedale uno dei conducenti coinvolti

Nell’incidente uno dei conducenti è rimasto ferito ed è stato trasportato al pronto soccorso dell’ospedale di Taormina, dove i medici gli hanno diagnosticato 10 giorni di prognosi. La Polizia Stradale ha effettuato i test dell’etilometro su tutti i conducenti coinvolti, come previsto dalla legge per contrastare la piaga della guida in stato di ebbrezza.