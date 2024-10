Drammatico incidente frontale sulla SS186 di Monreale

Grave incidente stradale sulla SS186 di Monreale, subito dopo Pioppo in direzione Partinico. Una Ford Kuga e una Fiat 600 si sono scontrate frontalmente per cause ancora in via di accertamento. Si è trattato di uno scontro violentissimo tanto che le due automobili si sono ridotte ad un ammasso di lamiere accartocciate.

Ad avere la peggio l’autista della Fiat 600 soccorso dai sanitari del 118. L’uomo ha riportato alcune fratture. Fortunatamente lievemente ferito l’autista della Ford. Su posto i sanitari del 118, la polizia municipale e i Carabinieri della Stazione di Pioppo. Per la rimozione delle vetture è intervenuta la ditta di soccorso stradale Giurintano.