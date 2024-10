Rapinano studente di giurisprudenza e gli rompono il setto nasale, arrestati 5 giovani a Palermo

I Carabinieri della Stazione Palermo-Piazza Marina hanno arrestato per rapina e tentata rapina 5 giovanissimi palermitani: un diciannovenne e quattro minorenni, tra cui due ragazzine. I militari, su segnalazione della centrale operativa, sono intervenuti in pieno giorno nella centralissima via Maqueda, dove era stata segnalata una rapina in danno di due turisti.

Ricerche e individuazione degli indagati

Le ricerche immediatamente avviate, e condotte insieme ai colleghi del Nucleo Radiomobile, hanno consentito ai Carabinieri di individuare i cinque indagati, delineando che gli stessi, poco prima, in via Divisi, avrebbero violentemente aggredito una coppia di turisti 70enni nel tentativo di impossessarsi dei loro affetti personali, senza tuttavia riuscire a spuntarla a causa della tenace resistenza opposta dalle vittime; successivamente, ed a breve distanza, i cinque avrebbero altresì accerchiato e malmenato – fino a procurargli la frattura del setto nasale – un 20enne studente di giurisprudenza, rapinandolo del telefono cellulare e degli occhiali da vista.

Denuncia e riconoscimento degli aggressori

Le tre vittime, condotte presso gli uffici dell’Arma, hanno sporto denuncia e riconosciuto senza dubbio i loro aggressori; le dichiarazioni sono state altresì avvalorate dall’esame delle immagini degli impianti di videosorveglianza presenti sul posto. Gli arresti sono stati convalidati dai competenti Tribunali e ai quattro minorenni, su richiesta della Procura, è stata applicata la misura della custodia in carcere.

Condizioni mediche dello studente rapinato

Lo studente vittima della rapina è stato medicato all’Ospedale Civico di Palermo e dimesso con una prognosi di 30 giorni.