In Sicilia centinaia di assunzioni con posto fisso, pioggia di concorsi in regione e comuni

È pioggia di concorsi pubblici in Sicilia. Regione, comuni e ospedali assumono con contratto di lavoro a tempo indeterminato. Un’occasione per raggiungere il tanto agognato posto fisso. Ad esempio i. l Dipartimento Nazionale per le Politiche di Coesione ha pubblicato un bando per 2.280 assunzioni a tempo indeterminato, di cui 663 destinate alla Sicilia, per la gestione dei fondi europei. Queste nuove figure professionali supporteranno la Regione e i Comuni nella progettazione e gestione di progetti finanziati con fondi comunitari.

Profili ricercati e modalità di partecipazione

Il bando prevede la selezione di diverse figure specializzate: 16 funzionari esperti in ecologia e ambiente, 175 in economia e statistica, 30 nel settore giuridico amministrativo, 56 nel settore informatico digitale e 346 in settori tecnici presso Città Metropolitane e Comuni. Le candidature possono essere presentate esclusivamente online tramite il portale www.inpa.gov.it, sezione “bandi”, entro il 7 novembre. La selezione prevede una sola prova scritta.

L’importanza del concorso per la gestione dei fondi europei

Questo maxi concorso rappresenta un’opportunità cruciale per la Sicilia, in quanto permetterà di disporre di personale qualificato per la gestione dei fondi europei, evitando la perdita di risorse a causa della mancanza di figure specializzate, soprattutto nei piccoli Comuni. L’iniziativa è stata accolta con favore dai rappresentanti politici regionali, che la considerano un investimento strategico per il futuro dell’Isola.

Ulteriori concorsi in vista per la Regione Siciliana

Oltre al maxi concorso nazionale, la Regione Siciliana si prepara a bandire ulteriori concorsi per un totale di 79 posti. 63 posti saranno destinati a funzionari esperti in materie economiche e 16 all’area dei controlli. Il bando è previsto per fine novembre 2024, con l’obiettivo di potenziare l’organico regionale e migliorare l’efficienza dell’amministrazione.

Concorso per la rete di assistenza socioassistenziale

Infine, è in programma un ulteriore concorso per la rete di assistenza socioassistenziale siciliana, finanziato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con 300 milioni di euro. Questo concorso prevede l’assunzione a tempo determinato (3 anni) di assistenti e funzionari socio-pedagogici e pedagogisti, funzionari amministrativi, contabili, esperti in rendicontazione e psicologi. Attualmente è in corso un monitoraggio nei distretti socio-sanitari per definire il fabbisogno di personale per i prossimi tre anni. L’obiettivo è rafforzare i servizi sociali e garantire una corretta implementazione del sistema integrato di interventi. La partecipazione a questi concorsi rappresenta un’opportunità importante per accedere al settore pubblico, considerando anche l’alta percentuale di rinunce all’assunzione da parte dei vincitori, che obbliga le amministrazioni a scorrere le graduatorie.