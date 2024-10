E’ il miglior giovane chef siciliano del 2024, Antonio Viola trionfa con il Raviolo alla diatriba

Antonio Viola, chef di “Villa Criscione Luxury Events” a Ragusa, ha conquistato il titolo di miglior giovane chef siciliano alla prima edizione della Sicily Young Chef Competition 2024. La competizione, svoltasi a San Vito Lo Capo, ha visto sfidarsi talentuosi chef under 36 provenienti da tutta l’isola. Il premio, ideato dalla testata enogastronomica All Food Sicily in collaborazione con Electrolux Professional e il partner autorizzato Sagrim, ha riconosciuto l’eccellenza culinaria di Viola, premiandolo con l’ambito titolo.

Un’avvincente sfida culinaria tra giovani talenti siciliani

La gara si è articolata in tre semifinali, iniziate il 23 settembre, che hanno visto la partecipazione di dodici promettenti chef. Tra i partecipanti delle semifinali figuravano Marco Carella dell’“Osteria dei Vespri” di Palermo, Benedetto Di Lorenzo di Palermo, Pietro Taormina del “Seaclub” di Terrasini, Mattia Pecoraro della “Locanda del Gusto” di Palermo, Luca Fichera di “Zash Boutique Hotel” a Riposto, Francesco Di Trapani di “Bromu” a Trapani, Giovanni Riina di “Bagliotto” a Borgo Parrini, Milena Boccaccio di “DéjàVu Restaurant” ad Avola, Domenico Perna di “Pepe Rosa” di Capo D’Orlando, Vito Ingargiola di “Camparia” a Favignana e Salvatore Denaro di “Teatro 44” a Taormina. Dalle semifinali sono emersi quattro finalisti: Milena Boccaccio, Luca Fichera, Marco Carella e Antonio Viola.

La finale: tripudio di sapori e creatività

La finale ha messo a dura prova i quattro finalisti, chiamati a presentare le loro creazioni culinarie a una giuria di esperti. Milena Boccaccio ha proposto il dolce “La Tartelletta al Carrubbo”, Luca Fichera l’antipasto “La ricciola si fa in due”, Marco Carella l’antipasto “Vellutata di mandorle e calamari” e Antonio Viola il primo piatto “Raviolo alla diatriba”. La giuria, presieduta dallo chef stellato Tony Lo Coco del ristorante “I Pupi” e presidente dell’associazione “Le soste di Ulisse”, comprendeva anche Pinuccio La Rosa del ristorante stellato “La Locanda Don Serafino” e Mario Ciulla, chef e patron del ristorante “Granofino”.

Il trionfo del “Raviolo alla Diatriba”

Dopo un’attenta valutazione, la giuria ha decretato la vittoria di Antonio Viola, il cui “Raviolo alla diatriba” ha conquistato i palati degli esperti. Il piatto, un omaggio alla tradizione culinaria ragusana, reinterpreta il classico raviolo con un ripieno di ricotta sia dolce che salata, accompagnato da un sugo di triglia. Milena Boccaccio si è classificata seconda, seguita da Luca Fichera al terzo posto e Marco Carella al quarto. Lo chef stellato Tony Lo Coco ha elogiato il piatto vincitore, sottolineandone la capacità di valorizzare il territorio e le materie prime attraverso uno storytelling efficace. Fabio Scandone, Area Manager Centro/Sud Italia di Electrolux Professional, ha espresso soddisfazione per il successo della competizione, evidenziando l’impegno dell’azienda nel supportare le nuove generazioni di chef siciliani.