Follia allo Zen, aggrediscono operatori del 118 che soccorrono ferito in incidente stradale

Un’ambulanza del 118 è intervenuta a seguito di un incidente stradale nello Zen di Palermo, ma l’equipaggio, composto da medici e infermieri, è stato vittima di una brutale aggressione. Il personale sanitario, giunto sul posto per prestare soccorso, è stato aggredito fisicamente da un gruppo di persone, riportando contusioni. Anche il mezzo di soccorso è stato danneggiato a causa del lancio di oggetti.

L’amarezza del personale sanitario

“Come è possibile aggredire chi è lì per salvarti la vita?”, si chiede con sgomento uno dei medici coinvolti nell’aggressione. L’episodio solleva interrogativi sulla sicurezza degli operatori sanitari, costretti a operare in contesti sempre più ostili. “Nessuno dovrebbe mai essere costretto a scegliere tra aiutare e proteggere la propria incolumità”, continua il medico, sottolineando la difficoltà di lavorare sotto la costante minaccia di violenza. L’amarezza e la rabbia sono palpabili nelle parole del medico, che conclude il suo turno con la consapevolezza di aver subito un’ingiustizia. “Non vogliamo essere eroi, vogliamo semplicemente fare il nostro lavoro in sicurezza”, afferma, ribadendo il diritto del personale sanitario a operare senza timore per la propria vita.